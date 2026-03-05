Defesa de Daniel Vorcaro Solicita ao STF Provas que Justifiquem Prisão

Os advogados de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a Polícia Federal (PF) apresente as informações que embasaram o pedido de prisão preventiva do banqueiro. Esta solicitação ocorreu na última quinta-feira (5), em resposta à terceira fase da Operação Compliance Zero.

Reivindicações da Defesa

A defesa de Vorcaro afirmou não ter tido acesso prévio aos elementos que fundamentaram a prisão. Assim, foi solicitado ao STF que forneça detalhes sobre as mensagens atribuídas a Vorcaro, mencionadas na decisão do ministro André Mendonça. A decisão resultou na prisão do banqueiro e de outros investigados, acusados de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

Detalhes Solicitados

Os advogados também pediram evidências que comprovem a existência de um suposto grupo de mensagens intitulado 'A Turma', além de detalhes sobre invasões a sistemas públicos e remoções de conteúdo digital. Outros pedidos incluem informações sobre o bloqueio de R$ 2,2 bilhões em uma conta supostamente ligada ao pai do empresário.

Envolvimento de Outros Investigados

A PF identificou Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, como responsável por efetuar pagamentos ligados à estrutura de vigilância do grupo. Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Felipe Mourão ou 'Sicário', foi apontado como executor de atividades sigilosas e recebia pagamentos mensais de R$ 1 milhão.

Tentativa de Autoextermínio

Mourão, após ser preso, tentou tirar a própria vida na carceragem da PF em Minas Gerais. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital, onde permanece em estado grave, com suspeita de morte cerebral.

Histórico de Prisões

Daniel Vorcaro já havia sido preso anteriormente em novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos, durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. Na ocasião, a operação investigava a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional.

