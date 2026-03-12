spot_img
Mulher Sobrevivente de Acidente na Estrada da Warta Recebe Alta

Portal Tarobá

Uma mulher que estava envolvida em um grave acidente na estrada da Warta recebeu alta hospitalar. O incidente, que ocorreu recentemente, resultou na morte de duas pessoas, causando comoção na comunidade local.

Detalhes do Acidente

O acidente aconteceu em um trecho movimentado da estrada da Warta, envolvendo múltiplos veículos. As autoridades estão investigando as causas do acidente e ainda não divulgaram detalhes conclusivos sobre o ocorrido.

Alta Hospitalar

Após receber atendimento médico intensivo, a mulher foi liberada do hospital. Ela estava internada devido aos ferimentos sofridos no acidente, mas agora se recupera em casa.

Fonte: https://taroba.com.br

