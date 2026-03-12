Semana Araucária promove ciência entre alunos da rede estadual

A Semana Araucária, organizada pela Fundação Araucária em colaboração com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), tem como objetivo destacar os projetos científicos desenvolvidos por alunos da rede estadual. Esta iniciativa busca aproximar a produção científica escolar da comunidade acadêmica, incentivando o protagonismo juvenil nos Clubes de Ciências.

Protagonismo Juvenil nos Clubes de Ciências

Os Clubes de Ciências têm se tornado um espaço importante para que os jovens possam explorar e desenvolver suas habilidades científicas. Durante a Semana Araucária, os estudantes têm a oportunidade de apresentar seus projetos e contribuições científicas, promovendo um intercâmbio de ideias e experiências com a comunidade acadêmica.

Impacto na Comunidade Acadêmica

A aproximação entre alunos e a comunidade acadêmica não só enriquece o conhecimento dos estudantes, mas também contribui para o desenvolvimento de projetos inovadores que podem ter um impacto significativo na sociedade. Essa interação é vista como um passo importante para fomentar o interesse pela ciência desde a educação básica.

