AME do Hospital do Trabalhador Expande Serviços com Novo Investimento

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do Hospital do Trabalhador está prestes a expandir seus serviços graças a um investimento significativo de R$ 13 milhões do Governo do Estado, via Secretaria de Estado da Saúde. Este investimento visa melhorar a eficiência do atendimento e o fluxo de pacientes.

Integração e Agilidade no Atendimento

A unidade do AME é projetada para agilizar o atendimento ao integrar consultas com especialistas e exames diagnósticos em um único local. Esta abordagem integrada é essencial para proporcionar um atendimento mais rápido e eficiente aos pacientes.

Impacto do Investimento

Com a ampliação dos serviços, espera-se que o AME consiga atender um número ainda maior de pacientes, superando os 10 mil atendimentos mensais atuais. Esta expansão é parte de um esforço contínuo para melhorar a saúde pública e atender às crescentes demandas da população.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br