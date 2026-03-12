spot_img
Alerta de Chuvas Intensas no Litoral e Região Leste de SP

© Frame/defesacivilsp/Instagram

O estado de São Paulo enfrenta intensas precipitações, com previsão de continuidade nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas do litoral e região leste estão sob alerta de grande perigo, devido a níveis de chuva acima de 66 mm/h.

Impacto em Peruíbe

A cidade de Peruíbe, localizada no litoral paulista, foi severamente afetada pelas chuvas entre a noite de quarta-feira (12) e quinta-feira (13), com expectativa de continuidade das chuvas durante o dia e à noite.

Consequências na Região

Além do impacto em Peruíbe, outras áreas como a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e Piracicaba podem enfrentar alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Previsão para os Próximos Dias

Durante a quinta-feira (12), o estado de São Paulo terá muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. À noite, a precipitação será isolada, especialmente nas áreas leste e litoral.

Na sexta-feira (13), o cenário climático permanecerá inalterado, com previsão de chuvas contínuas e trovoadas, enquanto a temperatura apresentará um leve aumento, com máxima de 28ºC e mínima de 17ºC.

Situação de Emergência em Ubatuba

Em Ubatuba, as chuvas resultaram na queda de uma árvore na estrada Archisio Ceschi, prontamente removida pela prefeitura, e na queda de um poste de energia na via principal do bairro Rio Escuro.

Artigos Populares