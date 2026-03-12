spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nova Lei Institui Política para Acolhimento de Animais Resgatados em Desastres

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.355/2026, que estabelece a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados (Amar). Esta iniciativa visa à proteção, resgate, acolhimento e manejo de animais afetados por emergências, acidentes e desastres como enchentes e incêndios.

Princípios e Diretrizes da Nova Política

A legislação recém-publicada no Diário Oficial da União (DOU) define princípios, objetivos e diretrizes, além de responsabilidades atribuídas ao poder público, empreendedores e sociedade civil. Os princípios incluem prevenção, precaução, 'poluidor pagador', guarda responsável e manejo ecossistêmico integrado.

Objetivos e Impactos Esperados

Entre os objetivos da política estão reduzir a mortalidade de animais domésticos e silvestres em situações de emergência, promover a defesa dos direitos dos animais e integrar políticas públicas de proteção ambiental. Também busca orientar comunidades a protegerem os animais sob sua guarda em situações de desastre.

Participação da Sociedade Civil

A norma garante a participação ativa da sociedade civil, especialmente das organizações atuantes na área de proteção animal, assegurando um esforço conjunto na defesa e acolhimento dos animais afetados.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

8
spot_img
Artigo anterior
Brasil Conquista Primeira Vitória no Pré-Mundial de Basquete contra Sudão do Sul
Brasil Conquista Primeira Vitória no Pré-Mundial de Basquete contra Sudão do Sul
Próximo artigo
Mulher Sobrevivente de Acidente na Estrada da Warta Recebe Alta
Mulher Sobrevivente de Acidente na Estrada da Warta Recebe Alta
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares