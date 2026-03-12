Nova Lei Institui Política para Acolhimento de Animais Resgatados em Desastres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.355/2026, que estabelece a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados (Amar). Esta iniciativa visa à proteção, resgate, acolhimento e manejo de animais afetados por emergências, acidentes e desastres como enchentes e incêndios.

Princípios e Diretrizes da Nova Política

A legislação recém-publicada no Diário Oficial da União (DOU) define princípios, objetivos e diretrizes, além de responsabilidades atribuídas ao poder público, empreendedores e sociedade civil. Os princípios incluem prevenção, precaução, 'poluidor pagador', guarda responsável e manejo ecossistêmico integrado.

Objetivos e Impactos Esperados

Entre os objetivos da política estão reduzir a mortalidade de animais domésticos e silvestres em situações de emergência, promover a defesa dos direitos dos animais e integrar políticas públicas de proteção ambiental. Também busca orientar comunidades a protegerem os animais sob sua guarda em situações de desastre.

Participação da Sociedade Civil

A norma garante a participação ativa da sociedade civil, especialmente das organizações atuantes na área de proteção animal, assegurando um esforço conjunto na defesa e acolhimento dos animais afetados.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br