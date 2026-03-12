Brasil Conquista Primeira Vitória no Pré-Mundial de Basquete contra Sudão do Sul

A seleção brasileira feminina de basquete alcançou sua primeira vitória no Pré-Mundial ao derrotar a equipe do Sudão do Sul, em Wuhan, China. O jogo ocorreu na madrugada de quinta-feira (12) e terminou com o placar de 94 a 79, favorável ao Brasil. Este resultado é um marco importante para a equipe, que está no grupo A, junto com Mali, República Tcheca e a China, atual vice-campeã mundial.

Destaques da Partida

A ala-pivô Damiris Dantas foi a cestinha do jogo, acumulando 25 pontos. Kamilla Cardoso, que também teve uma atuação notável, foi eleita a melhor jogadora da partida com 23 pontos e 17 rebotes. Outro nome importante na vitória brasileira foi a armadora Alana Gonçalo, que anotou 15 pontos durante o confronto.

Próximos Desafios

Sob o comando da técnica norte-americana Pokey Chatman, a seleção brasileira busca uma das quatro vagas para o Mundial na Alemanha. O próximo jogo será contra a República Tcheca, no sábado (14), às 2h30, horário de Brasília. A competição segue no domingo (15) com o confronto contra Mali, e na terça-feira (17) contra a China.

Formato do Pré-Mundial

No torneio em Wuhan, todas as equipes se enfrentam e as quatro com maior pontuação garantem vaga no Mundial. A vitória contra o Sudão do Sul é um passo importante para o Brasil, que precisa continuar acumulando vitórias nos próximos jogos para assegurar sua participação no campeonato mundial.

