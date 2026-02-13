sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 62 milhões

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O concurso 2.972 da Mega-Sena, realizado na última quinta-feira (12), não teve ganhadores para as seis dezenas sorteadas, resultando em um acúmulo do prêmio.

Próximo sorteio promete R$ 62 milhões

A expectativa para o próximo concurso, agendado para o dia 14 de fevereiro, é de um prêmio estimado em R$ 62 milhões, atraindo ainda mais apostadores em busca da sorte grande.

Resultados das demais categorias

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas (09 – 10 – 15 – 46 – 49 – 51), 55 apostas foram contempladas na quina, cada uma recebendo R$ 41.264,65. Além disso, 3.582 apostas acertaram a quadra, garantindo R$ 1.044,39 para cada vencedor.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

HU-UEL inicia uso de anticorpo para prevenir VSR em recém-nascidos
