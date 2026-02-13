O Clube de Ciências Discovery Kennedy’s, vinculado à Rede de Clubes Paraná Faz Ciência, deu início a um projeto ambiental voltado à rearborização da cidade de Rolândia. Fundado em 2024, o clube busca unir educação e preservação ambiental.

Iniciativa Estudantil

A ideia do projeto surgiu de professores do colégio cívico-militar, que incentivaram os alunos a estudar o lago formado de uma antiga olaria. Durante o estudo, os alunos mapearam a flora e fauna local, identificando a necessidade de ações de melhoria.

Análise da Qualidade da Água

Os estudantes realizaram análises da qualidade da água do lago, que apontaram a urgência de intervenções para melhorar as condições ambientais do local. Essas análises foram fundamentais para a elaboração do projeto de rearborização.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br