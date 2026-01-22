quinta-feira, janeiro 22, 2026

Lu Bonatto destaca fortalecimento do Podemos em visita à Câmara de Cambé

PoliticaCambéDestaques
Redação Portal Cambé
2 min.read

A presidente estadual do Podemos no Paraná, Lu Bonatto, esteve na tarde da última quarta-feira (21/01) na cidade de Cambé, onde cumpriu agenda política e participou de atividades na Câmara Municipal de Vereadores.

Durante a visita, Lu Bonatto falou sobre o momento de expansão do Podemos no Paraná e destacou o crescimento da sigla nos últimos meses. Segundo ela, o partido consolidou-se como a terceira maior força política do estado após um grande evento de filiação realizado em Curitiba, no mês de dezembro, que reuniu prefeitos e vice-prefeitos de diversas regiões.

De acordo com a presidente estadual, atualmente o Podemos conta com 29 prefeitos e 39 vice-prefeitos no Paraná, resultado de um trabalho focado no fortalecimento das bases municipais. Cambé, segundo Lu Bonatto, ocupa posição estratégica nesse processo, devido à ampliação de lideranças políticas na região e ao fortalecimento da atuação partidária no entorno do município.

Ainda durante a conversa, Lu Bonatto ressaltou que o Podemos segue como base do governador Ratinho Junior. Questionada sobre a disputa pelo Governo do Estado, afirmou que o partido acompanhará a decisão do governador e, até o momento, não possui nome próprio definido para a disputa.

No cenário legislativo, a presidente estadual confirmou que o Podemos pretende lançar candidatos a deputado estadual e deputado federal em todo o Paraná. Entre os nomes citados estão Felipe Francischini, deputado federal, e Do Carmo, deputado estadual, que, segundo ela, possuem votações expressivas e contribuem para fortalecer as chapas do partido. Além disso, o Podemos também pretende investir na renovação política, com a inclusão de novos nomes e lideranças.

Lu Bonatto destacou ainda a importância da vereança no processo democrático, classificando-a como a principal porta de entrada da política, por permitir contato direto com a população e a resolução de demandas cotidianas. Nesse contexto, a dirigente afirmou que as eleições de 2028 serão estratégicas para o fortalecimento do partido, tanto no Legislativo municipal quanto nas disputas majoritárias.

A presença da presidente estadual em Cambé também marcou a transição da presidência municipal do Podemos. O comando local, que estava sob responsabilidade de Zezinho da Construção, passou oficialmente para Bene Filho, que reassumiu a presidência do partido no município após retornar à sigla.

Com a proximidade do período eleitoral, o cenário político começa a se movimentar em Cambé e em todo o Paraná. O Portal Cambé segue acompanhando e trazendo informações atualizadas sobre os principais acontecimentos da política local e estadual.

64
Redação Portal Cambé
