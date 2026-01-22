Trabalhador sofre queda de cerca de 5 metros e fica gravemente ferido em Cambé

Um trabalhador de 20 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de aproximadamente cinco metros de altura na noite desta quarta-feira (21), em Cambé, no norte do Paraná.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h38, na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, nº 1371. Segundo as informações apuradas, o jovem, identificado como Jobsom Felipe P. D. A. O., realizava atividades em uma laje quando, ao descer por uma escada de alumínio, acabou escorregando e caiu do plano elevado.

Com o impacto da queda, a vítima sofreu ferimentos considerados graves. Equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) prestaram os primeiros socorros no local. De acordo com o relato, o trabalhador apresentava sinais de possível traumatismo craniano, além de sangramento pelos ouvidos, indicando a gravidade do quadro clínico.

Após os procedimentos iniciais de estabilização, o jovem foi encaminhado para um hospital em Londrina, onde permanece sob cuidados médicos especializados.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas. O caso reforça a importância da adoção de medidas de segurança no trabalho em altura, bem como do uso adequado de equipamentos de proteção individual, conforme estabelecido pelas normas regulamentadoras.