quinta-feira, janeiro 22, 2026

Cambé
Trabalhador sofre queda de cerca de 5 metros e fica gravemente ferido em Cambé

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Um trabalhador de 20 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de aproximadamente cinco metros de altura na noite desta quarta-feira (21), em Cambé, no norte do Paraná.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h38, na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, nº 1371. Segundo as informações apuradas, o jovem, identificado como Jobsom Felipe P. D. A. O., realizava atividades em uma laje quando, ao descer por uma escada de alumínio, acabou escorregando e caiu do plano elevado.

Com o impacto da queda, a vítima sofreu ferimentos considerados graves. Equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) prestaram os primeiros socorros no local. De acordo com o relato, o trabalhador apresentava sinais de possível traumatismo craniano, além de sangramento pelos ouvidos, indicando a gravidade do quadro clínico.

Após os procedimentos iniciais de estabilização, o jovem foi encaminhado para um hospital em Londrina, onde permanece sob cuidados médicos especializados.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas. O caso reforça a importância da adoção de medidas de segurança no trabalho em altura, bem como do uso adequado de equipamentos de proteção individual, conforme estabelecido pelas normas regulamentadoras.

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

