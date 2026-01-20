quarta-feira, janeiro 21, 2026

Londrina goleia o Andraus e garante vaga antecipada no Paranaense

DestaquesEsportesLondrina Esporte Clube
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read
Foto: Thiago Silvério
Foto: Thiago Silvério

O Londrina Esporte Clube venceu o Andraus por 6 a 1 na noite desta terça-feira, na abertura da quinta e penúltima rodada do Campeonato Paranaense de 2026. A partida marcou mais uma atuação consistente do Tubarão, que construiu a goleada ainda no primeiro tempo e confirmou a classificação antecipada para as quartas de final.

A equipe alviceleste abriu 4 a 0 ainda na etapa inicial, com dois gols de Bruno Santos, além de Iago Teles e Paulinho Moccelin. O Andraus teve o jogador Banguera expulso antes do intervalo, o que dificultou ainda mais a reação. No segundo tempo, Lucão marcou para os visitantes, mas Gabriel Lacerda e Lucas Marques, de pênalti, completaram o placar.

Com o resultado, o Londrina segue líder e invicto no Grupo A, agora com 13 pontos, somando quatro vitórias e um empate. A pontuação garante matematicamente a equipe nas quartas de final do estadual.

O Andraus permanece na quarta colocação do grupo, com quatro pontos. A equipe depende de resultados negativos de Galo Maringá e Operário-PR para não deixar a zona de classificação.

Na última rodada da fase de grupos, o Londrina enfrenta o Cianorte no Estádio do Café. Já o Andraus visita o Maringá no Estádio Willie Davids. As duas partidas estão marcadas para sábado, às 16h.

Primeiro tempo

O Londrina abriu o placar logo aos seis minutos. Após corte do goleiro, a bola sobrou para Bruno Santos, que finalizou para marcar. Aos 16 minutos, André Luiz teve chance de ampliar, mas mandou por cima após rebote.

Aos 19, Iago Teles fez o segundo gol em jogada individual dentro da área, passando por dois marcadores e finalizando na saída do goleiro. O terceiro veio aos 26 minutos, quando Paulinho Moccelin aproveitou o rebote de chute de Lucas Marques.

Aos 34, Bruno Santos marcou novamente, desta vez de cabeça, após ganhar disputa pelo alto. Aos 40 minutos, Banguera recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Andraus com um jogador a menos antes do intervalo.

Segundo tempo

Com a vantagem construída, o Londrina reduziu o ritmo, mas continuou criando oportunidades. Aos 11 minutos, Lucas Marques finalizou para fora. Na sequência, Bruno Santos arriscou forte pela esquerda e levou perigo.

O Andraus diminuiu aos 15 minutos, quando Lucão aproveitou cruzamento da direita e marcou de cabeça. A resposta do Londrina veio rapidamente. Um minuto depois, Gabriel Lacerda marcou o quinto gol após cobrança de escanteio.

O Tubarão ainda criou outras chances, como aos 18 minutos, quando Fabiano finalizou e o goleiro defendeu, e aos 24, em jogada de Maurício que foi interrompida pelo zagueiro no momento do chute.

No fim da partida, aos 45 minutos, João Tavares foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti, convertido por Lucas Marques, que fechou o placar em 6 a 1.

O resultado mantém o Londrina na liderança do grupo e confirma o bom momento da equipe no Campeonato Paranaense de 2026.

91
