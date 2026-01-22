Alta hospitalar de bebê com doença rara marca nova fase em Cambé

Após quase dez meses de internação na ala pediátrica do Hospital Universitário da UEL, o bebê Gael Fernandes Zambrim, de 1 ano e 7 meses, recebeu alta hospitalar. Morador de Cambé, o paciente tem diagnóstico de Doença de Inclusão Microvilositária (DIM), uma condição genética rara que afeta o funcionamento do intestino e compromete a absorção de nutrientes e líquidos.

A alta representa o encerramento de um longo período de hospitalização e o início de uma nova etapa para a criança e sua família, com acompanhamento integral no domicílio. Desde os primeiros meses de vida, antes mesmo da confirmação diagnóstica, Gael vinha sendo acompanhado de forma contínua pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF/PSF) da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Cambé.

A Doença de Inclusão Microvilositária provoca quadros graves de diarreia crônica desde os primeiros meses de vida, podendo levar à desnutrição severa. Em muitos casos, o tratamento exige nutrição parenteral permanente, o que demanda estrutura especializada e acompanhamento multiprofissional.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, o acompanhamento precoce foi fundamental para a condução do caso. Segundo ela, mesmo antes da confirmação do diagnóstico, o paciente já recebia atenção regular da Atenção Básica, garantindo vigilância constante da evolução clínica.

Diante da gravidade do quadro, Gael foi inserido na Central de Leitos do Estado do Paraná para transferência a um hospital de referência, com objetivo de inclusão no Programa de Reabilitação Intestinal (PRICA). No entanto, até o momento, não houve disponibilidade de vaga no sistema estadual.

Durante todo o período de internação no Hospital Universitário de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde manteve contato permanente com a equipe assistencial da unidade, buscando alternativas para viabilizar uma alta hospitalar segura, mesmo sem a liberação de vaga em serviço especializado em Curitiba.

Para garantir a continuidade do tratamento em casa, o município realizou, em caráter emergencial, a dispensa de licitação para aquisição de equipamentos e insumos necessários à nutrição parenteral domiciliar. Entre os itens adquiridos estão bombas de infusão, frigobar exclusivo para armazenamento da dieta e materiais indispensáveis ao cuidado diário do paciente.

Além disso, as equipes da Estratégia Saúde da Família e do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) passaram por capacitação específica junto à equipe do hospital universitário, assegurando acompanhamento qualificado e resposta rápida a possíveis intercorrências.

A mãe de Gael, Crislaine Fernandes, destacou que a principal preocupação da família era a garantia dos insumos e do suporte necessário após a alta. Segundo ela, o acolhimento e o respaldo oferecidos pelo município foram determinantes para que o retorno ao domicílio fosse possível, sem a necessidade de prolongar a internação hospitalar.

A secretária municipal de Saúde ressaltou que a capacitação das equipes e a articulação entre os serviços garantem um cuidado próximo da família, essencial em casos de alta complexidade. Já o prefeito Conrado Scheller afirmou que o caso demonstra a importância de uma atuação integrada do poder público, com responsabilidade e foco na continuidade do cuidado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cambé reiterou o compromisso com a integralidade da atenção, a articulação entre os diferentes níveis do sistema de saúde e o acompanhamento permanente da criança e de sua família, por meio das equipes de saúde e da rede de apoio do município, assegurando a continuidade do tratamento e a proteção à saúde do paciente.