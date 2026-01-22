quinta-feira, janeiro 22, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

Cambé
céu limpo
24.4 ° C
24.4 °
24.4 °
61 %
3.6kmh
0 %
sex
30 °
sáb
31 °
dom
33 °
seg
34 °
ter
23 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Alta hospitalar de bebê com doença rara marca nova fase em Cambé

CambéDestaquesSaúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
3 min.read
Divulgação

Após quase dez meses de internação na ala pediátrica do Hospital Universitário da UEL, o bebê Gael Fernandes Zambrim, de 1 ano e 7 meses, recebeu alta hospitalar. Morador de Cambé, o paciente tem diagnóstico de Doença de Inclusão Microvilositária (DIM), uma condição genética rara que afeta o funcionamento do intestino e compromete a absorção de nutrientes e líquidos.

A alta representa o encerramento de um longo período de hospitalização e o início de uma nova etapa para a criança e sua família, com acompanhamento integral no domicílio. Desde os primeiros meses de vida, antes mesmo da confirmação diagnóstica, Gael vinha sendo acompanhado de forma contínua pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF/PSF) da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Cambé.

A Doença de Inclusão Microvilositária provoca quadros graves de diarreia crônica desde os primeiros meses de vida, podendo levar à desnutrição severa. Em muitos casos, o tratamento exige nutrição parenteral permanente, o que demanda estrutura especializada e acompanhamento multiprofissional.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, o acompanhamento precoce foi fundamental para a condução do caso. Segundo ela, mesmo antes da confirmação do diagnóstico, o paciente já recebia atenção regular da Atenção Básica, garantindo vigilância constante da evolução clínica.

Diante da gravidade do quadro, Gael foi inserido na Central de Leitos do Estado do Paraná para transferência a um hospital de referência, com objetivo de inclusão no Programa de Reabilitação Intestinal (PRICA). No entanto, até o momento, não houve disponibilidade de vaga no sistema estadual.

Durante todo o período de internação no Hospital Universitário de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde manteve contato permanente com a equipe assistencial da unidade, buscando alternativas para viabilizar uma alta hospitalar segura, mesmo sem a liberação de vaga em serviço especializado em Curitiba.

Para garantir a continuidade do tratamento em casa, o município realizou, em caráter emergencial, a dispensa de licitação para aquisição de equipamentos e insumos necessários à nutrição parenteral domiciliar. Entre os itens adquiridos estão bombas de infusão, frigobar exclusivo para armazenamento da dieta e materiais indispensáveis ao cuidado diário do paciente.

Além disso, as equipes da Estratégia Saúde da Família e do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) passaram por capacitação específica junto à equipe do hospital universitário, assegurando acompanhamento qualificado e resposta rápida a possíveis intercorrências.

A mãe de Gael, Crislaine Fernandes, destacou que a principal preocupação da família era a garantia dos insumos e do suporte necessário após a alta. Segundo ela, o acolhimento e o respaldo oferecidos pelo município foram determinantes para que o retorno ao domicílio fosse possível, sem a necessidade de prolongar a internação hospitalar.

A secretária municipal de Saúde ressaltou que a capacitação das equipes e a articulação entre os serviços garantem um cuidado próximo da família, essencial em casos de alta complexidade. Já o prefeito Conrado Scheller afirmou que o caso demonstra a importância de uma atuação integrada do poder público, com responsabilidade e foco na continuidade do cuidado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cambé reiterou o compromisso com a integralidade da atenção, a articulação entre os diferentes níveis do sistema de saúde e o acompanhamento permanente da criança e de sua família, por meio das equipes de saúde e da rede de apoio do município, assegurando a continuidade do tratamento e a proteção à saúde do paciente.

78
spot_img
Artigo anterior
Lu Bonatto destaca fortalecimento do Podemos em visita à Câmara de Cambé
Próximo artigo
Prefeitura de Cambé abre inscrições para o programa Cãobé 2026 a partir de fevereiro
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress