quinta-feira, janeiro 22, 2026

Prefeitura de Cambé abre inscrições para o programa Cãobé 2026 a partir de fevereiro

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
2 min.read

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, vai abrir as inscrições para o programa Cãobé 2026, iniciativa voltada ao apoio de ONGs, entidades e cuidadores independentes que atuam no acolhimento de cães e gatos em situação de vulnerabilidade no município.

Os cadastros poderão ser realizados entre os dias 2 e 13 de fevereiro, de forma presencial, na sede da Secretaria, localizada na Rua Francisco Delgado Sanches, nº 189. O atendimento ocorre das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Por meio do Cãobé, os participantes recebem ração e medicamentos gratuitos, ampliando o cuidado animal e auxiliando diretamente quem atua na proteção e bem-estar dos animais no município.

Quem pode se cadastrar

O programa prevê o cadastro de ONGs, entidades, pessoas jurídicas e pessoas físicas que cuidem de no mínimo 10 animais. Organizações, empresas e cuidadores que já participam do Cãobé devem atualizar a documentação dentro do prazo estabelecido.

Para a inscrição, entidades e ONGs devem apresentar:

  • Cópia dos documentos de constituição da entidade;
  • Cópia dos documentos pessoais do presidente;
  • Comprovante de endereço do local onde os animais estão abrigados;
  • Três fotos do ambiente de acolhimento dos animais.

Já os cuidadores independentes devem apresentar:

  • Cópia dos documentos pessoais do responsável;
  • Comprovante de residência;
  • Comprovante de endereço do local onde os animais estão abrigados, caso seja diferente da residência do cuidador;
  • Três fotos do local onde os animais estão acolhidos.

Vistoria e aprovação do cadastro

Após a entrega da documentação, a Prefeitura realiza uma vistoria técnica no local onde os animais permanecem, com o objetivo de verificar as condições do ambiente e dos cuidados prestados. Caso sejam identificadas irregularidades ou situações fora dos critérios do programa, o cadastro poderá ser reprovado.

Mais de 1,5 mil animais atendidos em 2025

O programa Cãobé é considerado referência regional no apoio à causa animal. Em 2025, 1.520 animais foram beneficiados, sendo 741 cães e 779 gatos, com a participação de 64 protetores cadastrados. No período, foram distribuídas quase 32 toneladas de ração e 650 medicamentos, destinados a tratamentos básicos como controle de pulgas, carrapatos, sarnas, dermatites alérgicas, verminoses e piolhos.

Desde o lançamento do programa, em 2023, o Cãobé registrou um crescimento de 58% no número de animais atendidos. No primeiro ano, 32 protetores independentes e duas ONGs atenderam 962 animais. Em 2024, cinco toneladas de ração foram destinadas a 53 cuidadores, beneficiando 1.350 animais.

Atendimento veterinário especializado

Outro avanço na política pública de proteção animal foi a criação do Programa de Atendimento e Tratamento Animal (PATA). Por meio de convênio com o Hospital Veterinário da UniFil, o município encaminha animais atropelados, abandonados ou em estado grave de saúde para atendimento especializado.

No primeiro ano do programa, em 2025, foram realizados 103 atendimentos em 72 animais, ampliando o suporte veterinário oferecido aos casos mais críticos.

Redação Portal Cambé
