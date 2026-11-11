Londrina recebe prêmio por inovação no transporte coletivo

O transporte coletivo de Londrina foi reconhecido nacionalmente pela qualidade e inovação, ao conquistar o Prêmio Gestor Público Paraná. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná, na noite de terça-feira (10), e contou com a participação do prefeito Tiago Amaral e do diretor-presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Renan Salvador.

O projeto premiado, chamado “Sistema ITS: Bem-estar em Movimento”, destacou o compromisso da administração municipal em oferecer um serviço eficiente, seguro e confortável para os usuários do transporte público. Londrina concorreu com outras 68 cidades e se destacou entre os 177 projetos inscritos, sendo um dos 38 premiados nesta edição.

Frota moderna e tecnologia a favor do passageiro

Atualmente, Londrina conta com uma frota de 384 ônibus, todos adaptados para acessibilidade e com idade média de apenas 2,5 anos. Mais de 65% dos veículos possuem ar-condicionado, além de wi-fi, carregadores USB e USB-C, e câmeras de segurança monitoradas 24 horas. O sistema cobre todos os bairros, distritos e áreas rurais do município.

O uso de tecnologia é um dos diferenciais do transporte londrinense. Por meio da plataforma MOV, os passageiros acompanham em tempo real a localização dos ônibus, horários e itinerários, podendo planejar suas viagens com precisão. Os terminais de integração contam com painéis informativos, tornando a comunicação mais eficiente.

Gestão baseada em dados e foco no usuário

O Centro de Inteligência Operacional (Ciop) reúne o poder público e as concessionárias em um mesmo espaço, permitindo o monitoramento em tempo real da operação. Isso garante decisões rápidas e assertivas para ajustar linhas, horários e atender melhor a população. Segundo Renan Salvador, a gestão baseada em dados substituiu o improviso por informações concretas, melhorando a experiência dos passageiros e otimizando recursos.

Reconhecimento e impacto local

Além do Prêmio Gestor Público Paraná, Londrina já havia sido reconhecida em 2025 pelo Prêmio PC3, da Bolsa de Valores de São Paulo, e é finalista do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, reforçando o pioneirismo local em mobilidade urbana. Essas conquistas refletem o empenho das equipes e a busca por um transporte coletivo cada vez mais eficiente e sustentável.

Para a comunidade londrinense, a modernização do transporte público representa mais conforto, segurança e previsibilidade nos deslocamentos diários, beneficiando trabalhadores, estudantes e toda a população.

Histórico e compromisso com a mobilidade

Londrina tem investido continuamente em melhorias no transporte coletivo, buscando soluções inovadoras para atender as demandas de uma cidade em crescimento. O reconhecimento nacional reafirma o compromisso da gestão municipal com a qualidade de vida dos moradores e a sustentabilidade do sistema.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br