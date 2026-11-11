Queijo artesanal de assentamento no Norte do PR conquista prêmio nacional

O queijo Guairacá, produzido pelo casal Diego José da Silva e Fátima Ramos no Assentamento Eli Vive I, em Londrina, foi premiado com medalha de prata no Prêmio Queijo Brasil 2026, um dos mais importantes concursos de queijos artesanais do país.

A conquista veio após um trabalho conjunto com a Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio da Residência em Inspeção de Leite e Derivados. O médico-veterinário Elifaz Ribeiro acompanhou a produção entre 2024 e 2025, realizando diagnósticos, análises laboratoriais e orientando melhorias nas práticas de ordenha e fabricação do queijo.

Consultoria técnica impulsiona qualidade

O apoio técnico foi reforçado pelo projeto Ordenha Sustentável, que atende assentamentos e acampamentos rurais em cinco cidades do Norte do Paraná. Na Queijaria Santa Rita, fundada em 2023 no distrito de Lerroville, a equipe da UEL avaliou o impacto de treinamentos em boas práticas de ordenha, com foco na higiene e qualidade do leite e derivados.

Após as intervenções, os resultados foram expressivos: houve redução superior a 99% na contagem bacteriana do leite e nos microrganismos presentes nos queijos, além de avanços nos indicadores sanitários da ordenha.

Reconhecimento do esforço local

Para Diego, produtor rural, o prêmio representa o reconhecimento de anos de dedicação. “O acompanhamento foi fundamental para garantir a qualidade da matéria-prima. Ganhar o prêmio mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

O professor Rafael Fagnani, orientador do projeto, destacou o mérito do produtor ao investir tempo e recursos para aplicar o conhecimento técnico na prática.

Projeto amplia alcance e sustentabilidade

O projeto Ordenha Sustentável também introduziu tecnologias como uso de produtos naturais, bioinsumos, gestão hídrica e reaproveitamento de resíduos, beneficiando mais de 700 pessoas em oito meses. A iniciativa busca fortalecer produtores com menos acesso a assistência técnica, promovendo autonomia e formação de multiplicadores na região.

Contexto local e impacto

A premiação do queijo Guairacá reforça o potencial dos assentamentos do Norte do Paraná na produção de alimentos de qualidade e valoriza o trabalho em parceria entre universidade e pequenos produtores. A região, marcada por forte tradição agropecuária, vem se destacando em iniciativas que unem sustentabilidade, inovação e geração de renda para as famílias locais.

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Fonte: operobal.uel.br