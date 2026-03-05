spot_img
Início da Construção da Ponte entre Japurá e São Carlos do Ivaí

Redação Portal Cambé
Roberto Dziura Jr/AEN

Nesta quinta-feira (05), o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, deu início à obra da ponte que conectará as cidades de Japurá e São Carlos do Ivaí, na Região Noroeste do estado. Este projeto representa um investimento significativo de R$ 71,6 milhões.

Impacto na Região

A construção da ponte promete transformar a dinâmica local, eliminando a necessidade da travessia de balsa que atualmente liga as duas cidades. Essa espera pela ponte já dura 40 anos, e sua conclusão é aguardada com grande expectativa pelos moradores.

Investimento Estratégico

O investimento de R$ 71,6 milhões visa não apenas melhorar a infraestrutura de transporte, mas também impulsionar o desenvolvimento econômico da região, facilitando o deslocamento e o escoamento de produtos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

