André Barbieri Sofre Queda em Treino Antes da Paralimpíada de Inverno

O snowboarder brasileiro André Arenhart Barbieri sofreu uma queda durante o treino em Cortina D’Ampezzo, na Itália, na véspera da abertura da Paralimpíada de Inverno. Após o acidente, Barbieri foi hospitalizado com uma concussão, mas já recebeu alta e está em observação na Vila Paralímpica.

Impacto no Cronograma do Atleta

Devido ao incidente, André Barbieri, de 44 anos, não participará do treino oficial e da tomada de tempo que acontecem nos próximos dias. O Comitê Paralímpico Brasileiro espera sua recuperação para o banked slalom, previsto para 14 de março.

Condições da Pista e Outras Ocorrências

Além de Barbieri, outros quatro atletas também caíram no mesmo trecho da pista. As condições da neve, influenciadas por temperaturas atípicas de 12°C durante o dia, foram apontadas como causa das irregularidades. Em resposta, a organização encerrou a sessão de treinos mais cedo.

Abertura dos Jogos Paralímpicos

A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno acontecerá na Arena di Verona, com os esquiadores Cristian Ribera e Aline Rocha como porta-bandeiras do Brasil. A delegação brasileira conta com representantes em diversas modalidades, incluindo o biatlo sentado e o esqui cross-country.

Programação dos Atletas Brasileiros

A estreia do Brasil nos Jogos ocorre no sábado, 7 de março, com a prova de 7,5 km do biatlo sentado. Nos dias seguintes, os atletas competirão em diversas modalidades, incluindo o esqui cross-country e o banked slalom, no qual André Barbieri buscará participação após sua recuperação.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br