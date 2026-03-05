Programa Sanepar Perto de Você Impacta 2,7 Mil Pessoas em Campo Magro

O Programa Sanepar Perto de Você realizou um evento em Campo Magro que contou com a participação de 2,7 mil pessoas. A iniciativa visa oferecer serviços e promover a educação ambiental nas cidades atendidas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Serviços Oferecidos Durante o Evento

Durante a ação, a Sanepar disponibilizou uma variedade de serviços para os moradores locais. Entre os destaques, estava a presença do Ônibus do Emprego, uma iniciativa da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, que possibilitou o cadastro de trabalhadores e a consulta de oportunidades de emprego.

Objetivo do Programa

O principal objetivo do Programa Sanepar Perto de Você é estreitar os laços entre a Sanepar e as comunidades que atende. Através dessas ações, a Companhia busca não apenas fornecer serviços essenciais, mas também enriquecer a relação com os municípios e os seus habitantes.

Impacto na Comunidade

A participação ativa dos cidadãos em Campo Magro demonstra o sucesso do programa em atender necessidades locais e promover uma maior conscientização sobre a importância da educação ambiental e das oportunidades de emprego.