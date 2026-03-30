Estudantes Propõem Identidade Visual para Vestibular UEL 2027

Na última sexta-feira (27), estudantes do curso de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina (UEL) apresentaram propostas de identidade visual para o Vestibular UEL 2027. As criações foram desenvolvidas com o apoio de professores e estão em fase de pré-seleção, com a votação final sendo conduzida pela Comissão Permanente de Seleção (Copese) e a Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).

Propostas Criativas

Oito projetos foram expostos à comunidade universitária, envolvendo alunos do 4º ano de Design Gráfico nas disciplinas de Design Promocional, Planejamento Gráfico, Design em Movimento e Planejamento e Análise da Imagem. As propostas foram criadas com base em métodos que consideraram o perfil dos candidatos e as tendências atuais, conforme explicado pelo professor Antônio Barizon.

Frases Inspiradoras

Cada grupo de estudantes apresentou uma frase que norteou o desenvolvimento de suas propostas. Entre as frases, destacam-se: 'UEL: em direção à sua transformação', 'Fazer o vestibular é plantar a semente para crescer em comunidade' e 'A função da engrenagem é transmitir a potência de eixos diferentes, em um eterno ciclo de desenvolvimento social'.

Tradição e Participação

Desde 2003, a UEL mantém a tradição de envolver estudantes na criação das artes para o Vestibular, com diretrizes da Coordenadoria de Comunicação Social (COM). O projeto finalista será utilizado em diversos materiais de divulgação, como cartazes e mídias digitais, marcando o início da divulgação oficial do Vestibular UEL 2027.

Importância do Processo

O reitor em exercício, Airton José Petris, destacou a importância do envolvimento dos estudantes, afirmando que essa participação demonstra uma sensibilização para com a inclusão de futuros ingressantes. A coordenadora da Cops, Sandra Garcia, complementou sobre a renovação anual do projeto gráfico, ressaltando o início de um novo ciclo na universidade.