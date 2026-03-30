Piloto Realiza Pouso de Emergência em São Paulo Após Explosão de Motor de Avião

Um incidente envolvendo um Airbus A330-300 da Delta Airlines ocorreu na noite de domingo (29), quando o motor da aeronave explodiu logo após a decolagem do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O piloto, demonstrando habilidade e calma, conseguiu realizar um pouso de emergência sem feridos.

Detalhes do Voo

O voo tinha como destino final a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Devido ao incidente, não apenas este voo foi cancelado, mas também outros voos tiveram suas programações afetadas.

Resposta e Segurança

O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado imediatamente, garantindo que o pouso de emergência ocorresse em segurança. Todos os passageiros e tripulantes, totalizando 286 pessoas, foram evacuados da aeronave e levados de ônibus até o terminal.

Posicionamento da Companhia Aérea

A Delta Airlines emitiu uma nota oficial afirmando que a segurança dos clientes e da tripulação é a maior prioridade. A companhia pediu desculpas aos passageiros pelo inconveniente e está providenciando soluções para minimizar o impacto em suas viagens.