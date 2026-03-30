Estado Investe R$ 31,8 Milhões em Novo AME em São José dos Pinhais

O governo estadual inaugurou um novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em São José dos Pinhais, com investimento de R$ 31,8 milhões. A unidade visa melhorar o acesso da população local a consultas e exames especializados.

Estrutura Ampliada para Atendimentos

O AME conta com mais de quatro mil metros quadrados de área construída, distribuídos em cinco blocos. A estrutura moderna inclui 37 consultórios e 10 salas de exames, projetados para realizar cerca de 20 mil atendimentos mensais, ampliando significativamente a capacidade de atendimento na região.

Benefícios para a População

Com a nova instalação, espera-se uma redução no tempo de espera para consultas e exames, proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente aos moradores de São José dos Pinhais e arredores.