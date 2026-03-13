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Guarda Mirim de Londrina Celebra 60 Anos com Exposição Especial

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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Tarobá

A Guarda Mirim de Londrina está celebrando seis décadas de atuação com uma exposição especial no shopping localizado na zona norte da cidade. O evento é uma oportunidade para a comunidade conhecer mais sobre a história e as conquistas da instituição.

Histórico da Guarda Mirim

Fundada há 60 anos, a Guarda Mirim de Londrina tem desempenhado um papel fundamental na formação de jovens, oferecendo programas educacionais e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Ao longo dos anos, a instituição se tornou uma referência em projetos sociais para a juventude.

Exposição no Shopping

A exposição, aberta ao público, apresenta uma série de painéis e fotografias que retratam momentos marcantes da trajetória da Guarda Mirim. Além disso, são exibidos depoimentos de ex-participantes que tiveram suas vidas transformadas pela iniciativa.

Engajamento Comunitário

A celebração dos 60 anos é também um convite à comunidade para se engajar com os projetos da Guarda Mirim. A instituição continua a buscar apoio para expandir suas atividades e alcançar mais jovens da região.

Fonte: https://taroba.com.br

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