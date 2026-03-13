Matinhos Sedia Primeira Etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia com Apoio do Estado

Matinhos, no litoral do Paraná, é palco da primeira etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia. O evento conta com o apoio do governo estadual, destacando-se como uma importante iniciativa para promover o esporte na região.

Grande Participação de Atletas

O torneio atraiu mais de 150 duplas, que competem em intensas partidas ao longo dos quatro dias de evento. Estima-se que aproximadamente 270 confrontos sejam realizados, garantindo emoção e entretenimento para atletas e espectadores.

Estrutura do Evento

As competições acontecem em seis quadras, que operam simultaneamente, oferecendo uma estrutura adequada para a realização de um evento de grande porte. Essa organização permite que as partidas ocorram de forma fluida e eficiente, beneficiando todos os envolvidos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br