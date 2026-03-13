Tecnologia de Monitoramento Recupera Veículos Roubados em São José dos Pinhais

O uso da tecnologia de monitoramento de segurança se mostrou eficaz na recuperação de veículos roubados em São José dos Pinhais. Na última quarta-feira (11), o 17° Batalhão de Polícia Militar (17° BPM) conseguiu localizar dois automóveis roubados em um curto espaço de tempo, graças à plataforma Olho Vivo.

Integração de Tecnologias de Segurança

A plataforma Olho Vivo desempenhou um papel crucial na operação, ao permitir que as equipes de campo tivessem acesso imediato às informações necessárias para a localização dos veículos. Essa integração entre tecnologia de monitoramento e ações de campo é essencial para aumentar a eficiência das operações policiais.

Resultados Positivos

Graças à atuação rápida e coordenada entre o 17° BPM e a plataforma de monitoramento, os veículos foram recuperados poucas horas após os delitos, demonstrando a eficácia deste sistema na prevenção e resolução de crimes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br