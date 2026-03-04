Governo do Paraná Fortalece Proteção à Mulher com Novas Viaturas para a PMPR

O Governo do Paraná deu um importante passo na segurança pública voltada à proteção das mulheres com a entrega de 54 novas viaturas para a Patrulha Maria da Penha. O evento ocorreu no Teatro Guaíra, em Curitiba, durante a cerimônia 'Paraná Unido pelas Mulheres – As Protagonistas', que também marcou o início do Mês da Mulher no Estado.

Investimento e Agilidade

Com um investimento de R$ 9 milhões, a nova frota de veículos permitirá maior mobilidade para as equipes policiais. Essa melhoria garante respostas mais rápidas às ocorrências e uma fiscalização mais eficaz das medidas protetivas em várias cidades paranaenses. O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que esse fortalecimento é crucial para que o Paraná continue sendo referência em políticas de valorização e segurança da mulher.

Integração Institucional

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, ressaltou a importância da integração entre as instituições na luta contra as desigualdades e a violência de gênero. A Patrulha Maria da Penha da PMPR atua de maneira estratégica após o delito, prevenindo reincidências e fiscalizando o cumprimento das decisões judiciais.

Ações em Expansão

O trabalho da Patrulha se expande com a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres, que fortalece as gestões municipais em todo o Estado. Essa iniciativa busca ampliar a capilaridade das ações de proteção e suporte às vítimas.

Representatividade e Compromisso

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o governador, o vice-governador Darci Piana, e o secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson Leôncio Teixeira. A presença de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário evidenciou o compromisso conjunto com a proteção dos direitos das mulheres no Paraná.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br