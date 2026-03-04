spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Aposta do Ceará Ganha R$ 158 Milhões na Mega-Sena

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Uma aposta feita na cidade de Eusébio, no Ceará, acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.979 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (3). O prêmio concedido ao ganhador é de R$ 158.039.482,14.

Números Sorteados

Os números sorteados no concurso foram: 18, 27, 37, 43, 47 e 53.

Outros Premiados

Além do vencedor principal, 128 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 38.728,95. Já 7.902 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo um prêmio de R$ 1.034,09 para cada uma.

Próximo Sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena está programado para quinta-feira (5) e oferecerá um prêmio estimado de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas.

0
spot_img
Artigo anterior
Alcolumbre Mantém Sessão da CPMI que Quebrou Sigilo de Lulinha
Alcolumbre Mantém Sessão da CPMI que Quebrou Sigilo de Lulinha
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares