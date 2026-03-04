spot_img
Botafogo Empata com Barcelona em Guayaquil na Pré-Libertadores

Esportes
Author: Redação Portal Cambé
© Vitor Silva/Botafogo/Direitos Reservados

O Botafogo conseguiu um empate de 1 a 1 contra o Barcelona de Guayaquil, na noite de terça-feira (3), no Estádio Monumental de Guayaquil. Este foi o primeiro confronto da terceira fase prévia da Copa Libertadores da América, que antecede a fase de grupos.

Estratégia de Jogo

Com a equipe atuando fora de casa, o técnico argentino Martín Anselmi adotou uma estratégia pragmática no primeiro tempo, priorizando a defesa e apostando em transições rápidas para o ataque. Apesar disso, o time equatoriano mostrou-se mais eficiente ao abrir o placar.

Detalhes do Jogo

Aos 22 minutos, o goleiro Léo Linck tentou afastar o perigo com um chutão. No entanto, a bola foi rapidamente retomada pela equipe equatoriana, resultando em dois chutes do atacante Villalba, que superou o goleiro brasileiro e marcou o primeiro gol do jogo.

Reação do Botafogo

Após ficar em desvantagem, o Botafogo passou a se arriscar mais e criou boas oportunidades. O empate foi alcançado no segundo tempo, aos 20 minutos, quando o meia colombiano Jordan Barrera fez uma jogada pela direita e cruzou para Matheus Martins, que finalizou com precisão para igualar o placar.

Próximo Confronto

Com o empate, o Botafogo necessita apenas de uma vitória simples no jogo de volta, que acontecerá no estádio General Severiano, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (10), às 21h30, horário de Brasília.

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

