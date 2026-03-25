Governo Investirá R$ 1,1 Bilhão na Saúde do Paraná

O Governo do Paraná anunciou um investimento significativo de R$ 1,1 bilhão destinado a melhorar o sistema de saúde do estado. Este montante busca atender diversas áreas, com um foco especial em cirurgias eletivas.

Opera Paraná: Expansão das Cirurgias Eletivas

O programa Opera Paraná receberá R$ 650 milhões, permitindo a ampliação das cirurgias eletivas. Esta iniciativa visa reduzir as filas de espera e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que aguardam procedimentos cirúrgicos.

Outras Áreas Beneficiadas

Além das cirurgias, o investimento contempla a triagem neonatal, que é fundamental para a detecção precoce de doenças em recém-nascidos. O telessaúde também será fortalecido, facilitando o acesso a consultas e diagnósticos à distância.

Atenção Primária e Fortalecimento

Parte do investimento será direcionada ao fortalecimento da atenção primária, essencial para um atendimento de saúde eficaz e preventivo. Este reforço busca aprimorar o atendimento nas unidades básicas de saúde, garantindo um serviço mais eficiente à população.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br