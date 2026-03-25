Coalizão Global Prioriza Combate à Dengue na Saúde

O Ministério da Saúde anunciou que o combate à dengue será a primeira prioridade da Coalizão Global para Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo, uma iniciativa liderada pelo Brasil no âmbito do G20 em 2024.

Objetivos da Coalizão

A coalizão visa promover acesso equitativo a medicamentos e tecnologias de saúde, com atenção especial a países em desenvolvimento. Entre seus membros estão o Brasil, África do Sul, Alemanha, China, França, Indonésia, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana.

Dengue como Prioridade

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a dengue é endêmica em mais de 100 países, afetando potencialmente metade da população mundial. Estima-se entre 100 milhões e 400 milhões de infecções anuais.

Impacto das Mudanças Climáticas

Mudanças climáticas têm favorecido a transmissão da dengue, aumentando temperaturas e níveis de umidade. Outras doenças transmitidas por mosquitos, como zika e chikungunya, também são afetadas.

Produção de Medicamentos no Brasil

O Ministério da Saúde anunciou a produção nacional do medicamento imunossupressor Tacrolimo, essencial para pacientes transplantados, em parceria com a Índia.

Inovações em Vacinas

Um novo centro para produção de vacinas de RNA mensageiro será instalado na Universidade Federal de Minas Gerais, com investimentos significativos do governo.