Contação de Histórias de Eva Furnari na Biblioteca Lupércio Luppi

A Biblioteca Lupércio Luppi, localizada na região norte de Londrina, será palco nesta quinta-feira, 26 de outubro, às 10h, de mais uma edição do projeto “Toda Quinta tem História”. Esta atividade, que é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades, traz a contação do livro “Pandolfo Bereba”, da renomada escritora e ilustradora Eva Furnari.

Incentivo à Leitura

A iniciativa faz parte da programação contínua organizada pela Diretoria de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. O objetivo é incentivar o contato com a leitura por meio de experiências lúdicas e acessíveis. Não é necessário realizar inscrição prévia para participar do evento.

A Condução da Atividade

Renata Suzue, professora e contadora de histórias com vasta experiência em mediação de leitura para o público infantil, será responsável por conduzir o encontro. Ela é uma parceira frequente nas atividades culturais do município.

A História de Pandolfo Bereba

Durante a apresentação, os participantes serão convidados a explorar a história de Pandolfo Bereba, um príncipe solitário da Bestolândia, que vive a observar e criticar os defeitos das pessoas. Ao seguir uma borboleta, ele encontra Ludovica, aprendendo que a perfeição é uma ilusão e que os defeitos são parte da natureza humana.

Sobre o Projeto

Criado em 2017, o projeto “Toda Quinta tem História” circula por diversas bibliotecas municipais de Londrina, promovendo o acesso gratuito à cultura e incentivando a leitura através de contações de histórias. A iniciativa se consolidou como uma ação permanente na cidade, fortalecendo a experiência cultural nas comunidades.