Pitaia Impulsiona Alimentação Saudável nas Escolas e Apoia Agricultura Familiar

A introdução da pitaia nas escolas estaduais está promovendo uma alimentação mais saudável e diversificada, ao mesmo tempo que apoia a agricultura familiar. Até 2026, espera-se a distribuição de 48 toneladas da fruta, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Expansão do Programa de Alimentação Escolar

Neste primeiro trimestre, 297 escolas em 71 municípios já receberam a fruta, contribuindo para uma dieta escolar mais rica em nutrientes. Essa iniciativa não apenas melhora a saúde dos estudantes, mas também fortalece a economia local por meio do apoio aos pequenos agricultores.

Benefícios Nutricionais da Pitaia

A pitaia é conhecida por seu alto valor nutricional, sendo uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais. Sua inclusão na merenda escolar ajuda a diversificar a dieta dos alunos, promovendo hábitos alimentares mais saudáveis desde cedo.