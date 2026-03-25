Estudantes do Paraná Participam de Programa de Capacitação Digital

O Governo do Paraná anunciou, na última sexta-feira (20), um novo programa de formação em segurança digital. A iniciativa oferece quatro cursos gratuitos sobre inteligência artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e visão computacional. As oportunidades estão disponíveis para estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais do setor público, privado e empreendedores interessados em tecnologia e transformação digital. As inscrições estão abertas até 10 de maio.

Investimento e Coordenação

Com um investimento de R$ 15 milhões, o programa é coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), com apoio da Fundação Araucária e da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Os cursos, que totalizam 210 horas de aprendizagem, são oferecidos na modalidade de ensino a distância (EAD) através da plataforma da Universidade Virtual do Paraná (UVPR).

Projeto Córtex

O programa faz parte do Projeto Córtex, uma parceria estratégica com o Exército Brasileiro e o Instituto Synapse. O curso de inteligência artificial inclui uma turma exclusiva para militares, abordando fundamentos tecnológicos, ética, governança e segurança da informação. A meta é capacitar os participantes para atuarem como multiplicadores e fomentar a pesquisa e desenvolvimento.

Conteúdos Estratégicos

Além dos cursos, o projeto busca fortalecer o ecossistema estadual de ciência e tecnologia do Paraná. Os conteúdos abordam desde fundamentos de inteligência artificial até estratégias de proteção contra ataques cibernéticos, incluindo técnicas de monitoramento de sistemas e fundamentos de tecnologias quânticas.

Defesa Cibernética

Curitiba sediará em setembro o Exercício Guardião Cibernético 8.0 (EGC 8.0), a maior simulação de defesa cibernética do Hemisfério Sul. O evento contará com simulações de incidentes cibernéticos, promovendo a integração entre Forças Armadas, órgãos governamentais, agências reguladoras, empresas privadas e operadores de setores estratégicos.

Fonte: https://operobal.uel.br