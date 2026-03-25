Encenação da Paixão de Cristo em Cambé Promete Emoção e Reflexão

Cambé se prepara para mais uma edição da encenação da 'Paixão de Cristo', que acontece nesta quinta-feira, dia 26, no Parque Zezão. O evento é gratuito e inicia às 20h, marcando o começo das celebrações de Páscoa. Contando com apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a apresentação promete ser um espetáculo de fé e reflexão.

Histórico e Estrutura do Evento

A primeira encenação ocorreu em 2025, emocionando o público local. Na ocasião, cerca de 140 atores participaram, representando 26 cenas ao longo de 1h40 de espetáculo. Estruturas cenográficas inspiradas nas descrições de Flávio Josefo, como a Fortaleza Antônia e o Sinédrio, foram montadas para recriar o ambiente histórico.

Preparativos e Expectativas para 2023

Para este ano, a Secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, expressa suas expectativas: 'O evento deverá ser ainda mais emocionante, refletindo a importância do período sagrado para os cristãos. A quaresma nos prepara para este momento de fé e sensibilidade, e esperamos que este ano a encenação toque ainda mais o público'.

Medidas de Segurança

Para garantir a segurança dos participantes, equipes de segurança estarão presentes, além de uma ambulância disponibilizada pela Secretaria de Saúde. O trânsito será monitorado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br