Encontros Virtuais Exploram Relação entre Design e Mídia

A pós-graduação em Direção de Arte inicia uma série de encontros online para debater o design e a mídia. O evento, denominado 'D&M Talks', contará com cinco sessões até maio, onde alunos e profissionais discutirão processos e tendências no setor. As palestras ocorrem via Google Meet e oferecem certificado de participação.

Objetivos e Estrutura do Evento

Conforme explica o professor Rogério Zanetti Gomes, o evento surge das disciplinas Seminários em Design e Comunicação com o Mercado. O foco está em temas contemporâneos relevantes para design e mídias, exigindo dos participantes uma presença mínima de 75% para certificação.

Programação e Palestrantes

A programação inicia com Tatiana Fiuza, especialista em inovação, que compartilha sua experiência no setor. Em seguida, Arthur Duarte explora o uso da inteligência artificial no processo criativo. Outros temas incluem IA na saúde, direitos autorais na era digital, e roteiro para cinema.

Detalhes dos Encontros

Os encontros estão programados para os dias 18 de março, 25 de março, 1 de abril, 7 de maio e 14 de maio, sempre das 19h30 às 21h00. As inscrições podem ser feitas via formulário online.

Fonte: https://operobal.uel.br