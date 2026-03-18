Curitiba Inaugura Novo Ambulatório de Especialidades com Investimento de R$ 22,5 Milhões

Curitiba ganha um novo Ambulatório Médico de Especialidades, que ampliará o atendimento em saúde na região. A construção está prevista para ocorrer em uma área de 2.046,12 metros quadrados, localizada no espaço externo do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns. Este projeto tem como objetivo oferecer aos moradores um acesso mais amplo a serviços de saúde especializados.

Estrutura e Especialidades

O novo ambulatório contará com dois pavimentos, nos quais serão distribuídos 22 consultórios. A unidade abrigará 19 especialidades médicas, permitindo que a população tenha acesso a uma gama diversificada de atendimentos. Este investimento é um passo significativo para a melhoria do sistema de saúde local.

Parceria e Financiamento

A obra será realizada por meio de um convênio estabelecido com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que garantirá o repasse dos recursos necessários. Os fundos serão geridos pela prefeitura, assegurando que o projeto seja conduzido de forma eficiente e dentro dos prazos estipulados.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br