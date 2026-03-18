Cinco Times Garantem Vaga na Quinta Fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, 17 de março de 2026, foram definidos os cinco primeiros times que avançaram para a quinta fase da Copa do Brasil. As equipes classificadas são Fortaleza, Ceará, Operário, Athletic e Paysandu.

Fortaleza Abre o Caminho com Vitória

O Fortaleza foi o primeiro a assegurar sua vaga ao vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0 no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O gol decisivo foi marcado por Vitinho nos acréscimos do primeiro tempo, após cruzamento de Pochettino.

Ceará Supera São Bernardo nos Pênaltis

O Ceará também garantiu passagem para a próxima fase ao derrotar o São Bernardo na disputa de pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Operário Avança em Reedição de Final Estadual

Em um confronto que reeditou a final do Campeonato Paranaense, o Operário venceu o Londrina por 1 a 0 no Estádio do Café, com um gol de Hildeberto Pereira, garantindo sua classificação inédita.

Athletic Supera Sport em Recife

No estádio Ilha do Retiro, o Athletic venceu o Sport por 3 a 1, com gols de Ronaldo Tavares, que marcou duas vezes, e Dixon Vera. Iury Castilho fez o gol de honra para o Sport.

Paysandu Vence Portuguesa e Completa o Quinto Classificado

Fechando a lista dos classificados, o Paysandu derrotou a Portuguesa por 3 a 2 no estádio do Canindé. Os gols do Papão foram marcados por Ítalo, Pedro Henrique e Castro, enquanto Renê e Igor Torres marcaram para a Lusa.

Os confrontos da quarta fase continuam na quarta-feira, 18 de março, com mais quatro partidas envolvendo outras equipes na competição.