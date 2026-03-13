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Darci Piana inaugura nova unidade da Apae em Nossa Senhora das Graças

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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Cinco unidades entregues: Darci Piana inaugura nova Apae de Nossa Senhora das GraçasFoto: Ari Di...

Darci Piana, vice-governador, inaugurou recentemente uma nova unidade da Apae em Nossa Senhora das Graças. Esta é a terceira unidade concluída somente no ano de 2026, sendo a quinta construída pelo Estado em um pacote que prevê 26 instituições voltadas para a educação especial.

Investimento Significativo

O projeto recebeu um aporte de R$ 1,6 milhão, destacando-se como uma iniciativa inédita no investimento em escolas de educação especial. Este investimento visa ampliar e melhorar a infraestrutura educacional para atender adequadamente as necessidades dos alunos.

Expansão da Educação Especial

A construção das novas unidades da Apae é parte de um esforço contínuo para expandir e melhorar a qualidade do ensino especial no estado. O objetivo é garantir que todas as crianças e jovens com necessidades especiais tenham acesso a uma educação de qualidade e inclusiva.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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