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RD Saúde investe R$ 100 milhões em centro de distribuição em Londrina

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Crédito: blog.londrina.pr.gov.br

A RD Saúde, uma das maiores redes de varejo farmacêutico do Brasil, anunciou o investimento de R$ 100 milhões na construção de um novo centro de distribuição em Londrina. Com previsão de operação para 2027, a unidade ocupará 21 mil metros quadrados e terá a capacidade de armazenar até 20 milhões de itens.

Geração de Empregos e Impacto Local

O empreendimento deve gerar mais de 500 empregos, com 60% das vagas destinadas ao público feminino. As oportunidades abrangem funções ligadas à movimentação de mercadorias e cargos de liderança. A escolha por Londrina é estratégica devido ao potencial de desenvolvimento da região.

Localização e Infraestrutura

A nova estrutura será implantada na Rua Eugênia Safra do Rosário, próxima à BRF Sadia Perdigão. Este será o segundo centro de distribuição da empresa no Paraná, reforçando a infraestrutura logística para sustentar a expansão das redes Raia e Drogasil.

Tecnologia e Modernização

O centro de distribuição em Londrina será a maior operação automatizada da RD Saúde, incorporando tecnologia de automação de ponta já testada em Viana, no Espírito Santo. A unidade contará com mais de 200 robôs, otimizando os processos de recebimento, armazenagem e expedição.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

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