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Ministério da Saúde aumenta repasses para hemodiálise em 15%

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Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou um aumento de 15% nos repasses destinados a hospitais e clínicas que realizam Terapia Renal Substitutiva (TRS), como hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Este ajuste representa um investimento de R$ 860 milhões, visando diminuir o tempo de espera para tratamento.

Destinação dos Recursos

Os recursos serão distribuídos entre 781 hospitais e clínicas que já atendem pacientes do SUS, além de 48 novos serviços de TRS que o ministério está habilitando em 16 estados.

Reajuste dos Valores

O valor da sessão de hemodiálise foi reajustado para R$ 277,12, um aumento de 26,84% em comparação a 2022, quando era de R$ 218,47. Este reajuste entrará em vigor ainda em março.

Modalidade Mista de Orçamentação

O aumento foi possível graças à adoção de uma modalidade mista de orçamentação, que inclui recursos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, e créditos financeiros do programa Agora Tem Especialistas.

Outras Modalidades de Tratamento

Além da hemodiálise, outras modalidades de tratamento, como a diálise peritoneal e a pré-diálise, terão reajustes de 100%. A diálise peritoneal usa o próprio corpo para filtrar o sangue, enquanto a pré-diálise inclui acompanhamento médico antes de a diálise ser necessária.

Esses reajustes visam incentivar o aumento da oferta dessas modalidades pelos serviços que já atendem o SUS e pelos novos serviços que iniciarão suas atividades com os aumentos anunciados.

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