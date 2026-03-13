Operação Omnis Reforça Segurança na Região Metropolitana de Curitiba com Ações Preventivas

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) intensificou suas ações de segurança na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) com a Operação Omnis, realizada nos dias 11 e 12 de março. O foco principal foi aumentar a presença policial em áreas de grande circulação e com maior índice de criminalidade, mobilizando mais de 300 policiais e cerca de 150 viaturas.

Resultados das Ações

Durante a operação, 1.533 pessoas foram abordadas, resultando no cumprimento de sete ordens judiciais e no registro de quatro flagrantes. Também foram lavrados quatro termos circunstanciados. As ações de fiscalização de trânsito resultaram em 742 autos de infração e o recolhimento de 58 veículos. Além disso, 877 veículos e 43 locais foram vistoriados.

Repressão a Ilícitos

A operação levou à prisão de oito pessoas e à apreensão de duas armas de fogo, além de drogas como maconha, crack e cocaína. A estratégia focou no policiamento ostensivo e preventivo, utilizando bloqueios e abordagens em pontos estratégicos, baseando-se em análises de dados para aumentar a presença policial e prevenir crimes.

Declarações da PMPR

O Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, destacou a importância das abordagens intensificadas como parte de uma estratégia para prevenir crimes e aumentar a presença policial nas ruas, gerando resultados operacionais significativos para a segurança pública.

Significado da Operação Omnis

A operação foi denominada 'Omnis', do latim 'tudo' ou 'todos', simbolizando a integração das diversas modalidades de policiamento empregadas pela PMPR em benefício da comunidade. Esta iniciativa reafirma o compromisso da corporação em aumentar a presença policial e intensificar as ações de segurança pública para melhor atender à população paranaense.