Conheça 5 tendências de acessórios que vieram para o inverno 2025 e que continuam em 2026

Criatividade, volume e personalidade são as palavras do momento tanto para as pulseiras aos óculos de sol

Colaboração Rafaela Foggiato

A temporada de inverno 2025 marca uma virada no cenário da moda. Após anos em que o quiet luxury dominou as passarelas, com suas linhas minimalistas e tons neutros, os acessórios voltam a ocupar o centro do palco. Agora, com uma estética maximalista em alta, eles ganham força como símbolos de expressão individual, criatividade e até um toque de irreverência. O exagero proposital deixa de ser exceção e passa a ditar a regra, colocando colares, brincos, broches, cintos e até óculos graduados e de sol como protagonistas absolutos dos looks.

Esse novo movimento já vinha sendo sinalizado nas principais semanas de moda em Nova York, Paris, Londres e Milão, durante as apresentações das coleções outono-inverno no início deste ano. O que se vê nas passarelas são looks exuberantes, carregados de joias, broches, cintos chamativos e sobreposições ousadas. “Acessórios deixam de ser coadjuvantes e passam a dialogar com quem os usa, traduzindo personalidade em peças icônicas”, afirma Brenda Picirillo, fundadora da CUFF, marca especializada em acessórios. “São adornos que falam de histórias, visões e singularidades. É como se vestíssemos nossa identidade”, ressalta.

A empreendedora Cacilda Assolini, dona da ótica Modelo, localizada em Cambé, comenta sobre o fortalecimento dos óculos como assinatura de personalidade e sofisticação. “Notamos um aumento na procura por óculos de sol grandes e com lentes coloridas. Além da busca de óculos de grau com design mais vintage, cada um pode ousar como quiser agora”.

Confira as cinco principais tendências que vão dominar os looks da estação:

Broches (re)inventados

O broche não é mais apenas um detalhe na lapela. Nesta temporada ele aparece de maneira criativa: sobre cachecóis, em golas de tricôs, presilhas de cabelo e até como ponto focal em cintos e bolsas. Broches grandes, com visual retrô, formas orgânicas ou aplicações florais são os preferidos. Essa redescoberta tem tudo a ver com o novo espírito da moda, onde adornar é também experimentar.

É uma forma de personalizar até o casaco mais básico, de dar nova vida a peças já conhecidas do guarda-roupa. A composição, aqui, importa: usar dois ou três broches juntos, brincar com contrastes entre brilho e tecido, misturar dourado com colorido. A tendência incentiva liberdade.

Acessórios maximalistas

Diferente do inverno passado, que foi marcado por uma estética mais clean, 2025 abraça o exagero de forma elegante. A tendência maximalista não exige necessariamente uma peça imensa, mas também o impacto criado pela soma: combinar várias pulseiras, usar piercings falsos, sobrepor brincos marcantes e apostar em misturas que chamem atenção pelo conjunto.

“A pulseira deixou de ser detalhe e virou ponto de atenção”, explica Brenda Picirillo, fundadora da CUFF. “A gente tem visto isso em composições que funcionam super bem. Por aqui, algumas de nossas peças, quando juntas, se tornam ainda mais autênticas. Exemplo é o uso do bracelete Jana, com o brinco de argola Miami e o piercing fake Lana. Peças que, quando usadas juntas, criam um visual com peso, mas com equilíbrio. São formas de expressar estilo com autenticidade, sem precisar recorrer a algo super exagerado. E o inverno, com suas roupas pesadas, é a melhor época para explorar isso”, destaca.

Óculos de sol como assinatura de estilo

Não é porque a estação é mais fria que tem menos sol e que os óculos deixam de ser indispensáveis, pelo contrário. Neste ano, eles são um dos acessórios mais relevantes do look. Modelos com design oversized, lentes coloridas em tons frios (azul, lilás, verde escuro) e armações marcantes (geometrizadas ou com acabamento espelhado) dominam a cena. A aposta é em formatos que trazem um ar futurista e urbano.

“ Os óculos máscaras também são apostas que continuam em 2026 e ele tem consuitado tanto o público jovem como as mulheres mais maduras que amam estar atentas às tendências de moda”, complementa Cacilda Assolini.

Bolsas em extremos

A dualidade é uma marca deste inverno: bolsas enormes, como as totes estruturadas ou tipo “doctor bag”, convivem com microbags quase conceituais. As primeiras são ideais para dias corridos, sobrepondo-se a casacos volumosos com imponência e praticidade. Já as micro vêm como ornamentos, seja usada pendurada no pescoço, cruzada no peito ou acoplada a uma maior, como acessório do acessório.

Ambas trazem detalhes marcantes: ferragens robustas, franjas, texturas 3D e até acessórios personalizados, como charms ou broches embutidos. A ideia é que não importa o tamanho, a bolsa tem que se destacar.

Botas Over‑The‑Knee

As botas altas, que já davam as caras antes mesmo do inverno começar, consolidam-se em versões Over‑The‑Knee no inverno 2025. As principais variações incluem couro acetinado e saltos quadrados. Mais do que proteger do frio, elas constroem o visual de forma quase arquitetônica: dão volume, alongam as pernas e funcionam como peça principal, além disso, sustentam o maximalismo sugerido pelos acessórios.