Compra Londrina Impulsiona Empresas Locais com Novo Hub e Calendário de Compras

O programa Compra Londrina, com o objetivo de atrair mais empresas locais para prestar serviços à Prefeitura através de compras públicas municipais, realizou um evento importante nesta quarta-feira (8). O encontro visou apresentar resultados recentes, prever o futuro da iniciativa e introduzir novidades para 2026. A Mostra de Oportunidades, realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), revelou o Calendário de Compras oficial, que destaca aproximadamente 300 oportunidades para empresas de diversos setores.

Novo Hub de Aceleração

Uma das principais novidades anunciadas foi o novo Hub de Aceleração do Compra Londrina. Localizado na Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com o Sebrae, o espaço oferecerá atendimento e treinamento para empresários de pequenas empresas. O intuito é preparar esses empreendedores para futuras contratações públicas, com previsão de início das atividades ainda em maio deste ano.

Participação e Impacto Econômico

Em 2025, o programa registrou 279 licitações homologadas com a participação de 902 empresas. Dessas, 208 empresas vencedoras eram sediadas em Londrina, representando 23,06% do total. O impacto financeiro foi significativo, com R$ 311,5 milhões em recursos homologados, dos quais R$ 55,5 milhões foram destinados a empresas locais. Este movimento gerou 613 empregos, destacando o Compra Londrina como um promotor vital da economia local.

Crescimento e Perspectivas para 2026

O prefeito Tiago Amaral expressou otimismo em relação às perspectivas do Compra Londrina para 2026, citando um planejamento robusto de contratações públicas. Com investimentos significativos tanto da Prefeitura quanto do governo estadual, espera-se um aumento nas contratações de serviços, incentivando ainda mais a participação das empresas locais no programa.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br