Flamengo Vence Cusco na Estreia da Libertadores 2026

O Flamengo iniciou sua participação na Copa Libertadores de 2026 com uma vitória marcante por 2 a 0 contra o Cusco, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, na noite de quarta-feira (8). Com este triunfo, transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, o time da Gávea assume a liderança do Grupo A da competição continental.

Desafios da Altitude

Além da pressão natural da estreia, o Flamengo enfrentou os desafios da altitude de 3.400 metros de Cusco. A equipe carioca, comandada pelo técnico Leonardo Jardim, soube lidar bem com as condições adversas, mantendo um ritmo controlado e evitando que o time da casa dominasse as ações.

Gols da Vitória

Após um primeiro tempo sem gols, o Flamengo abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo. Ayrton Lucas fez um cruzamento preciso na área, onde Bruno Henrique, de cabeça, marcou o primeiro gol. Pouco depois, o Cusco teve um gol anulado por impedimento, e já nos acréscimos, Arrascaeta marcou o segundo gol, selando a vitória do Rubro-Negro.

Próximos Desafios

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Fluminense no sábado (11), no Maracanã. Em seguida, a equipe voltará suas atenções novamente para a Libertadores, com o desafio contra o Independiente Medellín, da Colômbia.

Resultados de Outras Equipes

Em outros jogos da Libertadores, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, enquanto o Mirassol venceu o Lanús por 1 a 0, jogando em casa.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br