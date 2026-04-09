COB homenageia ídolos olímpicos brasileiros no Hall da Fama 2026

Em evento realizado na noite de quarta-feira (8), no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) reconheceu cinco grandes atletas no Hall da Fama do esporte olímpico nacional.

Foram homenageados os velejadores Alex Welter e Lars Björkström, os jogadores de vôlei de praia Ricardo Santos e Emanuel Rego, além do basqueteiro Oscar Schmidt.

Oscar Schmidt, conhecido como Mão Santa, foi o primeiro a receber a homenagem. Ele é o maior nome do basquete brasileiro, detém o recorde de participações olímpicas pelo país, com cinco edições consecutivas, e é o único atleta a ultrapassar 1.000 pontos na história dos Jogos Olímpicos.

Uma novidade nesta edição do Hall da Fama foi a criação das categorias para duplas e equipes, valorizando o trabalho coletivo que marca muitos dos maiores feitos olímpicos.

Alex Welter e Lars Björkström conquistaram a medalha de ouro na classe tornado durante os Jogos de Moscou, em 1980, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos olímpicos para o Brasil desde as conquistas de Adhemar Ferreira da Silva em 1956.

Por fim, Ricardo Santos e Emanuel Rego, uma das duplas mais vitoriosas do vôlei de praia, foram reconhecidos por suas conquistas, incluindo o título mundial em Copacabana (2003), a medalha de ouro em Atenas (2004) e o bronze em Pequim (2008), além do sucesso no Circuito Mundial e Brasileiro.

O presidente do COB, Marco La Porta, ressaltou a importância de preservar a memória dos atletas que contribuíram para a história do esporte nacional e que inspiram novas gerações, destacando o papel do Hall da Fama em fortalecer o movimento olímpico brasileiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br