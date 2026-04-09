Andrea Name e Miguel Belinati Assumem Reitoria da UEL com Votação Recorde

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) anunciou a eleição de Andrea Name Colado Simão e Miguel Belinati Piccirillo para a nova gestão da Reitoria, após a Chapa 1 vencer o pleito com 41,085 pontos do índice de votos. A apuração ocorreu no Anfiteatro Cyro Grossi, marcando o início da 17ª gestão da instituição.

Processo Eleitoral

A eleição contou com dois candidatos: a Chapa 1, composta por Andrea Name e Miguel Belinati, e a Chapa 2, formada por Sérgio Carlos de Carvalho e Marta Regina Gimenez Favaro. O processo foi realizado no Sistema SAELE, garantindo um voto único e secreto. A Comissão Eleitoral registrou um número recorde de votantes, totalizando 12.385 votos.

Próxima Gestão

Os eleitos estarão à frente da UEL de 10 de junho de 2026 a 9 de julho de 2030. O processo eleitoral foi oficialmente iniciado com a publicação do Regimento Eleitoral e incluiu três debates promovidos pela Comissão Eleitoral.

Sobre a UEL

Com 56 anos de história, a UEL desempenha um papel crucial no desenvolvimento regional e paranaense. Possui nove Centros de Estudos, 58 departamentos, 53 cursos de graduação, 41 especializações, 68 residências, 48 mestrados e 33 doutorados. A comunidade acadêmica é composta por cerca de 22.200 pessoas, incluindo alunos, docentes e agentes universitários.

Fonte: https://operobal.uel.br