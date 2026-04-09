Polícia prende suspeito e apreende 81 kg de cocaína em São Miguel do Iguaçu

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) efetuou a prisão de um homem de 28 anos pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu nesta quarta-feira (8), em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná, quando policiais interceptaram o caminhão do suspeito.

Investigação e Operação

A operação é resultado de uma investigação que já durava três meses. Segundo o delegado William Assunção, da PCPR, a equipe identificou um grupo criminoso responsável por transportar drogas de Foz do Iguaçu para outros estados do país.

Intercepção e Apreensão

Após um trabalho de inteligência, a PCPR conseguiu interceptar uma carreta na BR-277, na região de São Miguel do Iguaçu. Suspeitando de carga ilícita, o veículo foi conduzido até Foz do Iguaçu, onde um cão farejador da PCPR indicou a presença de entorpecentes.

Detalhes da Apreensão

A cocaína, dividida em 76 tabletes, totalizava 81 quilos e estava escondida sob a cabine do caminhão. O motorista, de origem paraguaia, foi preso em flagrante e alegou que a carga seria levada até Minas Gerais.

Fonte: https://www.policiacivil.pr.gov.br