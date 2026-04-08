Hall da Fama do COB homenageia ídolos do esporte olímpico brasileiro

Na noite desta quarta-feira (8), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizou uma cerimônia no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para homenagear cinco grandes ídolos do esporte olímpico brasileiro, eternizando-os no Hall da Fama.

Homenageados da Noite

Entre os homenageados estão Alex Welter e Lars Björkström, reconhecidos pela medalha de ouro na classe tornado nos Jogos de Moscou em 1980, quebrando um jejum de 24 anos sem títulos olímpicos para o Brasil. Outros homenageados foram Ricardo Santos e Emanuel Rego, ícones do vôlei de praia, e Oscar Schmidt, um dos maiores nomes do basquete nacional.

Oscar Schmidt: O Mão Santa

Oscar Schmidt, conhecido como Mão Santa, foi o primeiro a ser homenageado na cerimônia. Com cinco participações olímpicas e mais de 1.000 pontos marcados, Oscar é uma lenda no basquete mundial.

Novidade no Hall da Fama

Esta edição do Hall da Fama introduziu categorias de duplas e equipes, reconhecendo que muitos êxitos olímpicos são fruto de esforços conjuntos. Esta inovação celebra ainda mais a colaboração e o trabalho em equipe no esporte.

O presidente do COB, Marco La Porta, destacou a importância de preservar a memória e valorizar os feitos passados, fortalecendo o legado olímpico brasileiro. O Hall da Fama cumpre a missão de inspirar futuras gerações e garantir que a história do esporte continue a ser contada.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br