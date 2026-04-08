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JUBs Futebol em Aracaju destaca campo exclusivo para futebol feminino

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de abril de 2026 21:09

Os Jogos Universitários de Futebol (JUBs Futebol) em Aracaju contam com um campo exclusivo para o futebol feminino, localizado na Arena Delas, dentro do Parque da Sementeira. Apenas mulheres podem jogar nesse gramado, que é uma área pública administrada pela Prefeitura de Aracaju.

Essa estrutura foi um dos principais motivos para a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) escolher Aracaju como sede do evento, que retorna à cidade após 16 anos. Segundo Paulo Souza, diretor de Marketing e Comunicação da CBDU, a arena dedicada ao futebol feminino, junto com a disponibilidade de outros campos, facilitou a organização das partidas e aumentou a visibilidade do esporte.

Dos cerca de 1,5 mil atletas universitários inscritos nos jogos deste ano, 643 são mulheres. A CBDU tem uma política de equidade de gênero que incentiva as universidades a inscreverem equipes femininas, oferecendo contrapartidas como o custeio da hospedagem das equipes masculinas. Atualmente, a participação feminina está em 43%, com a meta de alcançar a paridade nos próximos eventos.

A atleta Rafaela Maciel, da UniFTC (Bahia), elogia a iniciativa e acredita que a estrutura poderia servir de exemplo para outras cidades do país. A árbitra aracajuana Diana Santos destaca o JUBs como uma oportunidade importante para o desenvolvimento do futebol feminino e para revelar novos talentos.

Apesar dos desafios e preconceitos enfrentados por mulheres no futebol, tanto atletas quanto árbitras seguem confiantes na possibilidade de construir uma carreira e alcançar sucesso dentro do esporte.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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