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Orquestra Sinfônica do Paraná Encanta Estudantes em Campo Largo

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de abril de 2026 20:55

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A Orquestra Sinfônica do Paraná realizou uma apresentação especial para 700 estudantes em Campo Largo, na última quarta-feira (08). Este evento marcou o início do projeto 'Guaíra para Todos' de 2026, com o objetivo de democratizar o acesso à música clássica.

Repertório e Condução do Concerto

Sob a batuta do maestro convidado Alexandre Brasolim, o concerto trouxe ao público um repertório diversificado de clássicos da música sinfônica. A apresentação ocorreu no Santuário Bom Jesus e proporcionou uma experiência enriquecedora para os jovens presentes.

Próximos Passos do Projeto

Na quinta-feira (09), a Orquestra retorna ao município para uma apresentação aberta ao público em geral. Com início às 20h, o evento oferece à comunidade a oportunidade de apreciar a música clássica em um ambiente acolhedor e acessível.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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